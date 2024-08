adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag nahezu unverändert

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 219,20 EUR.

Mit einem Kurs von 219,20 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 219,20 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 218,10 EUR. Bei 218,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.674 adidas-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 242,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,40 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 41,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 233,33 EUR.

adidas ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,06 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 5,82 Mrd. EUR gegenüber 5,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

