adidas Aktie News: adidas tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 231,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 231,60 EUR zu. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 231,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 227,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.723 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2024. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 4,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 154,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,23 Prozent.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,35 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 230,08 EUR an.

Am 31.07.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5,82 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,34 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte adidas die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,52 EUR je Aktie aus.

