adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 221,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 221,50 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 220,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 223,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 442.424 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 236,30 EUR erreichte der Titel am 03.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 6,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,17 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 216,07 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,46 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,27 Mrd. EUR umsetzen können.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2024 3,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus