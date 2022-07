adidas Aktie News: adidas am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel adidas 163,94 EUR

Um 28.07.2022 16:22:00 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 164,70 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 167,88 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 160,64 EUR. Zuletzt wechselten 358.197 adidas-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (336,25 EUR) erklomm das Papier am 05.08.2021. Gewinne von 51,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 153,52 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 7,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 227,20 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,65 Prozent auf 5.302,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.268,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. adidas dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 7,83 EUR je Aktie belaufen.

