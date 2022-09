adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel adidas 130,62 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 129,98 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 130,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 644.036 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2021 bei 300,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 56,71 Prozent wieder erreichen. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,36 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 4,52 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,93 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 04.08.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 1,93 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.596,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2022 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 6,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

