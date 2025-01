adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 252,80 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 252,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 252,70 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 9.072 Stück.

Bei 262,80 EUR markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 3,81 Prozent niedriger. Am 01.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,54 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,33 EUR.

adidas veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,20 EUR je adidas-Aktie.

