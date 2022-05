adidas Aktie News: adidas macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel adidas 184,90 EUR

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 30.05.2022 16:22:00 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 184,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 185,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 183,44 EUR. Zuletzt wechselten 264.406 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 336,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,09 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 165,80 EUR am 25.05.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 11,36 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,21 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 06.05.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,60 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.302,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 04.08.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 11,33 EUR je Aktie aus.

