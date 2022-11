adidas Aktie News: adidas gewinnt am Mittag

Aktien in diesem Artikel adidas 121,68 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 121,64 EUR zu. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.751 adidas-Aktien.

Am 08.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 267,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 54,44 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,40 EUR am 03.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,57 EUR an.

adidas gewährte am 20.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.408,00 EUR – ein Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.752,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 2,75 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

