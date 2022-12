adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 127,08 EUR

-1,12% Charts

News

Analysen

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 127,28 EUR abwärts. Die adidas-Aktie sank bis auf 127,20 EUR. Bei 127,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 7.810 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,74 Prozent. Bei 93,40 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,27 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,57 EUR.

Am 20.10.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.752,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.408,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.03.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 2,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Nike-Aktie letzlich zweistellig im Plus: Nike steigert Umsatz kräftig - adidas- und PUMA-Aktien profitieren

Nike-Aktie schwächer: adidas und Nike weisen Kritik an Leder-Lieferketten zurück

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com