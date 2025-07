AFC Energy Aktie News: AFC Energy reagiert am Mittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von AFC Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 0,178 EUR nach oben.

Die AFC Energy-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 0,178 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,178 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,173 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 68.283 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,228 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.07.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,090 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,060 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 66,292 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die AFC Energy-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AFC Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

