AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittwochmittag im Bullenmodus

11.06.25 12:05 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Plus bei 0,154 EUR.

Um 11:56 Uhr stieg die AFC Energy-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 0,154 EUR. Die AFC Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,156 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,150 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 327.920 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei 0,235 EUR markierte der Titel am 21.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AFC Energy-Aktie 52,273 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,061 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 152,874 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AFC Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

