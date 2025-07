AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 4,0 Prozent auf 0,120 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 0,120 EUR. In der Spitze büßte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,120 EUR ein. Bei 0,127 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176.683 Stück gehandelt.

Bei 0,214 EUR erreichte der Titel am 17.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,037 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2025 bei 0,061 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AFC Energy-Aktie 49,334 Prozent sinken.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Am 23.07.2026 wird AFC Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie