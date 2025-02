Agenturbericht

BASF prüft einem Agenturbericht zufolge einen Börsengang der Agrarchemie-Sparte. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, hat der Konzern bei Banken für ein mögliches Mandat bei einer Börsennotierung angefragt.

BASF erwäge eine Notierung der Einheit in den USA und könnte in den kommenden Wochen Berater beauftragen. Auch Deutschland werde als Standort für das Geschäft in Betracht gezogen. Ein Börsengang könnte im nächsten Jahr erfolgen, so ein Informant laut Bloomberg. Es gebe noch keine endgültige Entscheidung.

Bei BASF wollte man sich laut Bloomberg nicht zu dem Bericht äußern.

Die Agrarchemie-Einheit stellt Pflanzenschutzmittel wie Herbizide her. Jefferies schrieb in einem Bericht kürzlich, dass das Geschäft mit 16,5 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Bei JPMorgan Chase & Co setzten Analysten den Wert bei etwa 19,5 Milliarden Euro an.

Die BASF-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 3,77 Prozent auf 50,12 Euro.

