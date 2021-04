AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: AgraFlora Organics International stabil

Mit einem Wert von 0,027 EUR bewegte sich die AgraFlora Organics International-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages. Bei 0,028 EUR erreichte die AgraFlora Organics International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die AgraFlora Organics International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,026 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,026 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AgraFlora Organics International-Aktien beläuft sich auf 69.711 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.02.2021 auf bis zu 0,061 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,012 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com