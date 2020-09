AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: AgraFlora Organics International nahezu unverändert

Bei der AgraFlora Organics International-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 0,020 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AgraFlora Organics International-Aktie bei 0,025 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AgraFlora Organics International-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,017 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,022 EUR. Bisher wurden heute 634.500 AgraFlora Organics International-Aktien gehandelt.

Am 11.09.2019 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,202 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2020 bei 0,017 EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AgraFlora Organics International einen Verlust von -0,010 CAD je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com