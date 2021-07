AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: Bären lasten auf AgraFlora Organics International

Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 5,8 Prozent auf 0,013 EUR. Die AgraFlora Organics International-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,013 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,013 EUR.

Am 11.02.2021 erreichte der Anteilsschein mit 0,061 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,012 EUR am 26.09.2020.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com