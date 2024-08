Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 138,58 USD.

Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 138,58 USD abwärts. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 138,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 139,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 86.828 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 18,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 113,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,29 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Dienstagmittag steigen