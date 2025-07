Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbnb zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 136,62 USD.

Mit einem Wert von 136,62 USD bewegte sich die Airbnb-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 137,61 USD zu. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 135,86 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 108.378 Stück.

Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 16,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 26,88 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 01.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 5,65 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

