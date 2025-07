Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Airbnb im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 137,95 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 137,95 USD. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 138,05 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,27 USD. Zuletzt wechselten 95.398 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 15,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 27,59 Prozent sinken.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 01.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,41 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,27 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,14 Mrd. USD eingefahren.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

