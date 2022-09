Airbnb Aktie News: Airbnb am Donnerstagmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Airbnb 110,46 EUR

Der Airbnb-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 111,28 EUR. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,32 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 110,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 1.104 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 40,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 83,50 EUR. Abschläge von 33,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.08.2022 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.104,11 USD gegenüber 1.335,20 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,18 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

