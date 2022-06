Airbnb Aktie News: Airbnb tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Airbnb 109,24 EUR

-0,69% Charts

News

Analysen

Um 02.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 109,80 EUR. Bei 109,80 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 109,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (187,34 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 97,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 12,40 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 03.05.2022. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,95 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.508,94 USD, während im Vorjahreszeitraum 886,94 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 2,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie & Co.: Reiseportale - große Lust auf Leichtigkeit

Airbnb-Aktie im Plus: Airbnb baut Webseite radikal um

Airbnb-Aktie springt an: Airbnb kann Verlust deutlich reduzieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com