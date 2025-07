ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die gekappte Mittelfristprognose sei angesichts derzeit schwacher Berechenbarkeit des Geschäfts zu erwarten gewesen, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. In der Telefonkonferenz sieht er die genauen Gründe für die Senkung sowie das Potenzial aus dem Geschäft mit den Abnahmemitteln der GLP-1-Klasse im Fokus. Weitere Themen seien Auftragstiming wegen Kapazitätsausbau und eine Erholung im Kosmetikbereich./rob/ag/zb

