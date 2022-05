Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittag mit Kursfeuerwerk

Aktien in diesem Artikel Airbnb 146,18 EUR

Das Papier von Airbnb konnte um 05.05.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,2 Prozent auf 146,06 EUR. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 147,48 EUR aus. Mit einem Wert von 147,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.404 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 187,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 22,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 106,54 EUR ab. Abschläge von 37,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 03.05.2022 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb ebenfalls -11,24 USD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.508,94 USD umgesetzt, gegenüber 859,26 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Airbnb am 11.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 11.05.2023.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,57 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

