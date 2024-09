Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag nahezu unverändert

So entwickelt sich Airbnb

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 115,25 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Airbnb-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 115,25 USD. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 115,71 USD. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 114,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,64 USD. Zuletzt wechselten 120.244 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 110,40 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,21 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 06.08.2024 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,75 Mrd. USD im Vergleich zu 2,48 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Airbnb-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone

Aufschläge in New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags