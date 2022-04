Airbnb Aktie News: Airbnb am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 157,02 EUR

-2,41% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 157,02 EUR. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 157,02 EUR nach. Bei 157,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 80 Airbnb-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 187,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,31 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2021 (106,54 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 32,15 Prozent wieder erreichen.

Airbnb ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Airbnb mit -11,24 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,92 Prozent auf 859,26 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2022-Ergebnisse wird von Experten am 12.05.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 2,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie im Plus: Mieter muss nach unerlaubter Untervermietung über Airbnb 221.000 Euro zahlen

Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co.: Welche Aktien sich 2022 lohnen könnten - auch Börsenneulinge empfohlen

Google und Microsoft stoppen Geschäft in Russland - Intel setzt Lieferungen aus - Aktien uneinheitlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Airbnb

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com