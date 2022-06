Airbnb Aktie News: Airbnb steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Airbnb 113,74 EUR

Die Airbnb-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 06.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 115,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 115,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 112,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.518 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 38,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 97,69 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,92 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 03.05.2022 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,95 USD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.508,94 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 70,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 886,94 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Airbnb am 11.08.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 2,42 USD in den Büchern stehen haben wird.

