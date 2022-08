Airbnb Aktie News: Airbnb büßt am Dienstagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Airbnb 114,00 EUR

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 111,80 EUR. Bei 111,80 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 113,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 399 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,32 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,50 EUR. Dieser Wert wurde am 30.06.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 33,89 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 02.08.2022 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von -1,95 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.104,11 USD – ein Plus von 137,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 886,94 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbnb-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2022 2,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

