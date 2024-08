Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb schiebt sich am Nachmittag vor

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 114,98 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 114,98 USD zu. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 115,72 USD an. Bei 114,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 146.003 Airbnb-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 32,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 110,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2024). Mit einem Kursverlust von 3,98 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Airbnb-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 06.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbnb im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,75 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,48 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

S&P 500 aktuell: S&P 500 fällt letztendlich

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Airbnb enttäuscht beim Gewinn - Airbnb-Aktie sackt zweistellig ab