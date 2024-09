Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Airbnb im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 118,05 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 118,05 USD. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 118,09 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.126 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,09 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 44,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,40 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 6,48 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2024 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 2,75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

