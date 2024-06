Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag südwärts

So bewegt sich Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 144,69 USD ab.

Die Airbnb-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 144,69 USD abwärts. Bei 144,54 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 145,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.302 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 170,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 17,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (113,24 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 21,74 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Airbnb ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,18 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,82 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start freundlich

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?