Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 117,08 USD.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 117,08 USD nach. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 116,43 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,90 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 314.482 Stück gehandelt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,09 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 45,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 110,40 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 5,71 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 06.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,48 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,75 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2024 4,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

