Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Airbnb

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 149,84 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 149,84 USD. Die Abwärtsbewegung der Airbnb-Aktie ging bis auf 149,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 69.923 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 13,51 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 113,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 24,43 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Airbnb seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 08.05.2024 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,18 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,82 Prozent auf 2,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

