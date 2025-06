Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag verlustreich

Airbnb im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 132,59 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 132,59 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 131,72 USD. Bei 132,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 92.313 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 19,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,89 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 01.05.2025 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

