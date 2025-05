Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 136,29 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Airbnb-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 136,29 USD ab. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,04 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 135,31 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 143.791 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 99,89 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 01.05.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,25 USD. Im letzten Jahr hatte Airbnb einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Airbnb am 06.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

