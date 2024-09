Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,8 Prozent auf 128,29 USD.

Die Airbnb-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 128,29 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbnb-Aktie bei 129,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,93 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 501.171 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,40 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Airbnb ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 2,75 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,13 USD je Airbnb-Aktie.

