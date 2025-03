Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Nachmittag

NASDAQ-Handel im Blick

Der NASDAQ 100 verliert heute an Boden.

Am Donnerstag fällt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,33 Prozent auf 19.335,48 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,315 Prozent auf 19.534,37 Punkte an der Kurstafel, nach 19.596,02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 19.558,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19.152,57 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22.030,71 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.12.2024, den Wert von 21.780,25 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 13.03.2024, bei 18.068,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 verlor der Index bereits um 7,82 Prozent. Bei 22.222,61 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 19.152,57 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 15,43 Prozent auf 23,87 USD), Dollar Tree (+ 5,07 Prozent auf 65,06 USD), JDcom (+ 3,22 Prozent auf 41,67 USD), T-Mobile US (+ 1,71 Prozent auf 259,97 USD) und Exelon (+ 1,55 Prozent auf 43,27 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Adobe (-13,59 Prozent auf 378,98 USD), Atlassian (-6,93 Prozent auf 210,75 USD), Lucid (-5,79 Prozent auf 2,04 USD), Airbnb (-4,93 Prozent auf 120,31 USD) und Zscaler (-4,14 Prozent auf 189,61 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 40.290.936 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,054 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die JDcom-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,29 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

