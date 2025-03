Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Warburg und KKR haben bei Ringen um Gerresheimer offenbar die Nase vorne -- Nintendo mit Milliarden-Deal um 'Pokémon Go' -- LVMH im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt schaffte am Mittwoch eine Stabilisierung. Der DAX gewann zum Ertönen der Startglocke hinzu und behielt die Tendenz aufrecht. Er beendete den Tag mit einem Aufschlag von 1,56 Prozent bei 22.676,41 Punkten.

Der TecDAX legte nach einem starken Handelsbeginn ebenso zu. Er ging 1,43 Prozent stärker bei 3.738,45 Zählern in den Feierabend. In den USA hat sich die Teuerung im Februar überraschend abgeschwächt, mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 2,8 Prozent im Jahresvergleich, nach 3,0 Prozent im Januar. Laut Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, dürfte die US-Notenbank jedoch wenig Freude am Rückgang haben, da die aggressive Zollpolitik der neuen US-Regierung die Inflation in den kommenden Monaten wieder anheizen könnte, wie dpa ihn zitiert. Unterdessen akzeptiert die Ukraine einen 30-tägigen Waffenstillstandsvorschlag der US-Regierung. Präsident Selenskyj erklärte, dass dies ein positiver Schritt sei und nun die USA Russland überzeugen müssten, ebenfalls zuzustimmen. Bei russischer Zustimmung würde der Waffenstillstand sofort in Kraft treten. Daneben stand die Berichtssaison mit Schwergewichten wie Porsche, Rheinmetall, PUMA & Co. weiter im Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den Börsen in Europa wagten sich am Mittwoch wieder klar aus ihrer Deckung. Der EURO STOXX 50 eröffnete höher und bewegte sich dann auf positivem Terrain. Er beendete die Sitzung bei 5.356,25 Punkten (+0,87 Prozent). An den europäischen Aktienmärkten kam es zur Wochenmitte zu einer kräftigen Erholung. Händler verwiesen darauf, dass US-Präsident Donald Trump die jüngste Zollerhöhung gegen Kanada wieder zurückgenommen hat. Außerdem steigen die Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Krieges, nachdem sich die Ukraine bei den Gesprächen in Saudi-Arabien mit US-Delegierten konziliant gezeigt haben soll und die USA nun die Militärhilfe wieder aufnehmen. "Die Börse bleibt politisch", so ein Marktteilnehmer. Er meint, der Markt setze auch nach wie vor auf eine Einigung um die Schuldenbremse und Investitionsprogramme in Deutschland: "Das könnte die Konjunktur in ganz Europa anschieben", sagt er. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich im Verlauf am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow Jones gewann zur Startglocke zwar, zeigte sich anschließend aber volatil. So beendete der Index das Geschäft letztendlich 0,20 Prozent schwächer bei 41.350,93 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg unterdessen deutlich fester in den Handel ein und machte auch im weiteren Verlauf deutliche Gewinne. Zum Handelsschluss blieb ein Aufschlag von 1,22 Prozent auf 17.648,45 Einheiten an der Kurstafel stehen. Nach zwei Tagen mit Kursverlusten an der Wall Street beobachteten Marktteilnehmer am Mittwoch zumindest eine anteilige Erholung. Gestützt wurde der Markt durch überraschend schwache Inflationsdaten. Am Vortag dominierten die Handelskonflikte zwischen US-Präsident Donald Trump und Kanada das Marktgeschehen. Zwar wurden einige Zölle zurückgenommen und Gespräche angekündigt, doch die neuen US-Importzölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium traten am Mittwoch in Kraft und betreffen alle Handelspartner. China und die EU haben bereits Gegenzölle angekündigt, wodurch sich die Spannungen weiter verschärfen. Für positive Impulse sorgten jedoch die aktuellen US-Verbraucherpreise, die im Februar schwächer als erwartet gestiegen sind. Dies könnte der US-Notenbank Spielraum für Zinssenkungen geben. Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch, da Trumps Zollpolitik potenziell inflationssteigernd wirkt und Unternehmen bereits mit Preisanpassungen reagieren könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken