MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren eingebracht

In enger Beziehung schlägt Anteile los: So reagiert die RATIONAL-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags

Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Montagmittag in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag

Why The Manitowoc Company (MTW) International Revenue Trends Deserve Your Attention

Zacks.com featured highlights include Darden Restaurants, The Middleby, Intuit, Cullen/Frost and American Electric

Heute im Fokus

NVIDIA-Aktie hebt ab: Analyst sieht Kurssturz als Kaufgelegenheit. WACKER CHEMIE senkt Dividende nach Gewinnrückgang. Klöckner will trotz weiterem Verlustjahr stabile Dividende zahlen. Brenntag mit Umsatzrückgang - Prognose für 2025 bleibt vorsichtig. Zalando sichert sich im Übernahmeangebot 91,53 % an ABOUT YOU. TSMC sieht offenbar NVIDIA als Teil einer möglichen Lösung für Intels Problemsparte Foundry. Barclays dreht Lufthansa auf 'Underweight'.