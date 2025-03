Investment-Tipp Zalando-Aktie: Baader Bank bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktie bewertet

Die detaillierte Analyse des Zalando-Papiers wurde von Baader Bank-Analyst Volker Bosse durchgeführt.

Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Add" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zalando besitze mittlerweile 91,5 Prozent des Aktienkapitals von About You, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt begrüßt der Experte den Zusammenschluss beider Online-Modehändler und geht davon aus, dass Zalando die verbleibenden Minderheitsaktionäre in einem Squeeze-Out-Verfahren zwangsweise abfinden wird.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Zalando-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:56 Uhr 0,9 Prozent auf 30,95 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 19,55 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 316.343 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 4,4 Prozent nach unten. Die Quartalsbilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet.

