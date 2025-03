Squeeze-out möglich

Zalando hat sich im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots nach den endgültigen Ergebnissen 91,53 Prozent des Grundkapitals am Hamburger Mode-Online-Händler ABOUT YOU gesichert.

Laut Mitteilung berücksichtigt diese Zahl auch mit dem Angebot in Zusammenhang bestehende Verträge, nicht aber die von Zalando bereits zuvor selbst gehaltenen Aktien an ABOUT YOU. Bei der vorherigen Meldung am 7. März belief sich der Anteil auf "mehr als 90 Prozent".

Wie der Berliner Online-Modehändler mitteilte, wurde das Übernahmeangebot für 6,50 Euro in bar je ABOUT YOU-Aktie bis zum Ablauf der erweiterten Annahmefrist für insgesamt rund 38,3 Millionen ABOUT YOU-Aktien angenommen. Das entspreche 20,56 Prozent des zu dem Zeitpunkt bestehenden Grundkapitals und der Stimmrechte bzw - nach Herausrechnung der bereits von Zalando gehaltenen ABOUT YOU-Aktien - 21,81 Prozent der Stimmrechte.

Die weitere Annahmefrist endete am 6. März um Mitternacht. Die endgültigen Ergebnisse wurden am 11. März veröffentlicht.

Nun will Zalando die verbliebenen Aktionäre mittels eines Squeeze-out aus dem Unternehmen herausdrängen. ABOUT YOU soll auf Zalando verschmolzen werden. Sollte die Beteiligungsquote auf 95 Prozent steigen, wäre ein unmittelbarer Squeeze-out ohne Verschmelzung möglich. Die Höhe der Barabfindung, die die Aktionäre erhalten sollen, wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

Die Übernahme soll im Sommer 2025 vollzogen werden. ABOUT YOU wird in der Transaktion mit rund 1,2 Milliarden Euro bewertet.

Zalando-Aktien verlieren im XETRA-Geschäft am Mittwoch zeitweise 0,52 Prozent auf 30,52 Euro, während sich ABOUT YOU-Papiere unverändert zeigen bei 6,70 Euro.

DOW JONES