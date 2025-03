So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Mittwochmittag

Fokus Goldpreis & Co.

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,11 Prozent auf 2.913,85 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 2.917,15 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,27 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 33,05 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 32,96 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,20 Prozent auf 988,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 986,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,05 Prozent auf 950,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 950,50 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,51 Prozent auf 70,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 69,56 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,77 Prozent auf 67,12 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 66,25 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,27 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,66 US-Dollar.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,57 US-Dollar am Vortag auf 4,50 US-Dollar nach unten (--2,28 Prozent).

Währenddessen verliert der Orangensaftpreis um -9,77 Prozent auf 2,80 US-Dollar. Gestern stand der Orangensaftpreis noch bei 2,74 US-Dollar.

Währenddessen wird der Weizenpreis bei 222,00 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (221,25 Euro).

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,66 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 13:03 Uhr auf 0,19 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,19 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -1,89 Prozent auf 4,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,45 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Rapspreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (480,00 Euro) geht es um -0,57 Prozent auf 476,75 Euro nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (58,12 US-Dollar) geht es um 0,91 Prozent auf 58,65 US-Dollar nach oben.

Redaktion finanzen.net