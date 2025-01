Starkes Investment

Am E-Automarkt hat sich auch im vergangenen Jahr wieder einiges getan. Bei welcher Aktie hätten Investoren bei einem Investment in Tesla, BYD & Co. am meisten Geld verdient?

• BYD und Tesla führen weltweiten E-Automarkt an

• Diese Investments haben sich 2024 am meisten gelohnt

• Eine Übersicht über gefragte E-Fahrzeughersteller



Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein äußerst relevanter Faktor und wird noch immer wichtiger. So kommt auch dem weltweiten Markt für Elektrofahrzeuge weiterhin enorme Aufmerksamkeit zu. Dieser befindet sich noch immer in einer dynamischen Wachstumsphase. Auch 2024 blieben die weltweiten Elektroautoverkäufe stark, wie die Internationale Energieagentur (IEA) Ende Dezember berichtete. "Der Übergang zur Elektromobilität schreitet weiterhin schnell voran und verändert die globalen Energie- und Automärkte", heißt es darin. Und weiter: "Unter den heutigen politischen Rahmenbedingungen werden Elektroautos voraussichtlich im Jahr 2030 rund 45 % und im Jahr 2035 55 % des Autoabsatzes ausmachen".

Während Tesla lange Zeit klar die Nase vorn hatte, hat sich mittlerweile auch der chinesische Autohersteller BYD als ernstzunehmender Konkurrent etabliert. Daneben spielen aber auch weitere Hersteller wie Geely oder General Motors eine wichtige Rolle im E-Automarkt. Die Papiere von wichtigen Konkurrenten wie VW, BMW, Stellantis, Mercedes-Benz, NIO, Xpeng, Li Auto oder Lucid wurden nicht berücksichtigt, da sie auf Jahressicht in 2024 Verluste eingefahren haben und somit kein lohnenswertes Investment dargestellt hätten.

E-Auto-Aktien: Lohnenswerte Investments 2024

Wer zu Beginn des Jahres 2024 in Geely investiert hat, dürfte sich Ende des Jahres sehr gefreut haben. Eine Aktie des chinesischen Autoherstellers war am 2. Januar 2024 8,35 Hongkong-Dollar wert. Für ein Investment in Höhe von 10.000 Euro, umgerechnet 85.528,38 Hongkong-Dollar, hätte man zum Stichtag 10.242 Aktien erwerben können. Bei einem Aktienkurs von 14,82 Hongkong-Dollar am 31.12.2024 wäre das Investment 151.786,44 Hongkong-Dollar wert gewesen, das entspricht einem Wertzuwachs von 66.258,06 Hongkong-Dollar, bzw. 8.236,05 Euro.

Attraktiv wäre auch ein 10.000-Euro-Investment in den E-Autopionier Tesla gewesen. Für umgerechnet 10.943,50 US-Dollar hätte man am ersten Handelstag des vergangenen Jahres, also am 02.01.2024, 44 Aktien zu einem Kurs von 248,42 US-Dollar an der NASDAQ kaufen können. Ende 2024 wären diese bei einem Kurs von 403,84 US-Dollar dann 17.768,96 US-Dollar wert gewesen - ein Wertzuwachs von 6.825,46 US-Dollar, bzw. 6.591,69 Euro.

Eine Anlage in General Motors hätte sich im letzten Jahr ebenfalls gelohnt. Ein Papier des US-amerikanischen Automobilkonzerns hat am 2. Januar 2024 36,05 US-Dollar an der NYSE gekostet. Für 10.000 Euro, bzw. umgerechnet 10.943,50 US-Dollar, hätte man zu dem Zeitpunkt 303 Aktien erhalten. Am 31.12.2024 war der Anteilsschein 53,66 US-Dollar wert, der Wert der 303 Aktien wäre damit auf 16.258,98 US-Dollar angewachsen. Dies entspricht einem Wertzuwachs von 5.315,48 US-Dollar, bzw. 5.133,42 Euro.

Auch bei BYD hätten Anleger Kasse gemacht, hätten sie Anfang des zurückliegenden Jahres 10.000 Euro investiert. Bei einem Kurs von 35,85 Hongkong-Dollar an der Börse Hongkong am 02.01.2024 hätte man für umgerechnet 85.538,38 Hongkong-Dollar 2.219 Anteilsscheine erwerben können. Am 31.12.2024 lag der Kurs dann bei 42,05 Hongkong-Dollar - die erworbenen Aktien wären damit etwa 93.308,95 Hongkong-Dollar wert gewesen. Das Investment wäre also innerhalb des vergangenen Jahres um 13.739,15 Hongkong-Dollar, bzw. 1.726,68 Euro angestiegen.

