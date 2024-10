Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 135,14 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 135,14 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 134,78 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,00 USD. Bisher wurden heute 59.296 Airbnb-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. 25,86 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,40 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,02 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,75 Mrd. USD – ein Plus von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste