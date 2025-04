Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag fester

Airbnb im Blick

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 119,70 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 119,70 USD zu. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 119,71 USD zu. Bei 118,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 75.684 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.04.2024 markierte das Papier bei 166,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 28,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 13.02.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,48 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,22 Mrd. USD eingefahren.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 01.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird Airbnb schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,31 USD je Airbnb-Aktie.

