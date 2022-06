Airbnb Aktie News: Airbnb am Montagnachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Airbnb 99,34 EUR

Der Airbnb-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 95,08 EUR. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 95,08 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 99,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.034 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 187,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,18 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 7,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.508,94 USD gegenüber 886,94 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,40 USD je Aktie belaufen.

