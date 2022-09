Airbnb Aktie News: Airbnb am Dienstagnachmittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Airbnb 108,76 EUR

3,09% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 04:22 Uhr 2,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 111,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 107,52 EUR. Zuletzt wechselten 896 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 187,34 EUR markierte der Titel am 17.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 83,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.08.2022 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.104,11 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.335,20 USD erwirtschaftet worden waren, um 57,59 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 2,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

TUI, Airbnb & Co. als Profiteure des Booms: Welche Reise-Aktien kräftige Gewinne versprechen

Airbnb-Aktie in Rot: Airbnb erreicht wieder Gewinnzone

Ausblick: Airbnb mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com