Airbnb Aktie News: Airbnb am Vormittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 92,11 EUR

-1,10% Charts

News

Analysen

Die Airbnb-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 92,80 EUR. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,80 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,80 EUR. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10 Stück gehandelt.

Am 16.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 44,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.06.2022 (83,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 11,14 Prozent wieder erreichen.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.884,41 USD – ein Plus von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.237,43 USD erwirtschaftet hatte.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,58 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Bernstein-Analysten: Polygon-Blockchain wird Web3-Gewinner

Airbnb-Aktie dennoch unter Druck: Vermietern soll Einstieg erleichtert werden

Airbnb-Aktie schwächer: Airbnb und Co. sollen mehr Daten mit Behörden teilen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com