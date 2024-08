Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 134,00 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 134,00 EUR abwärts. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 133,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 133,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.194 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,82 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,97 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,22 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 161,33 EUR aus.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

