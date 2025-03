Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Analyse im Blick

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 183 Euro auf "Buy" belassen. Das Interesse an Rüstungsaktivitäten nehme generell immer mehr zu, schrieb Analyst Christophe Menard in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach einer Konzernveranstaltung mit Investmentbankern.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 166,32 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 10,03 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.649 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2025 kletterte das Papier um 7,7 Prozent. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren.

