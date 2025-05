Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kurs der Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 163,30 EUR nach oben. Bei 163,46 EUR erreichte die Airbus SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 162,54 EUR. Bisher wurden heute 4.524 Airbus SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 7,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Abschläge von 23,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,61 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 181,11 EUR.

Airbus SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE im vergangenen Quartal 13,54 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE 12,83 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,56 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

